Ayaneo 3: Neuer PC-Gaming-Handheld vorgestellt

Ayaneo hat einen neuen PC-Gaming-Handheld vorgestellt: das Ayaneo 3. Erneut wird hier Windows 11 als Betriebssystem dienen. Allerdings wird es beim neuen Flaggschiff viele Ausstattungsoptionen geben. Beispielsweise können Käufer sich zwischen einer Ausführung mit LC- oder OLED-Display entscheiden. Ebenfalls stehen als Prozessor der AMD AI 9 HX 370 oder Ryzen 7 8840U zur Wahl. Ayaneo verspricht zudem für das portable Gaming-System verbesserte Lautsprecher, verbesserte Steuerung und ein ergonomisches Design.

Der Bildschirm des Ayaneo 3 kommt auf 7 Zoll Diagonale und bietet in der OLED-Version auch HDR-Support. Natürlich soll es am Ende auch verschiedene RAM- und Speicherausstattungen geben. Allerdings nennt der Hersteller derzeit weder die exakten Optionen noch den anvisierten Verkaufspreis des Geräts. Vermutlich wird man das Ayaneo 3 zunächst wieder via Kickstarter anbieten. Da liegt uns derzeit aber noch kein Starttermin für eine Kampagne vor.

Zu sehen ist schon, dass die LCD-Version des Ayaneo 3 in der Farbe Schwarz und die OLED-Version in Weiß gehalten sein wird. Laut dem Unternehmen werde man in den kommenden Wochen noch mehr Einzelheiten zum Ayaneo 3 verraten. Wir sind bereits sehr gespannt.

Quelle: Ayaneo