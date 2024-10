Ayaneo 3: Neues Flaggschiff im Bereich der PC-Gaming-Handhelds angedeutet

Der Hersteller Ayaneo ist im Bereich für PC-Gaming-Handhelds äußerst umtriebig. So hat man zahlreiche Geräte veröffentlicht, wie etwa das Ayaneo Kun als Flaggschiff oder das Slide als Modell mit herausziehbarer Tastatur. In einem Blog-Post sowie einem Video deute man mit dem Ayaneo 3 nun das nächste Flaggschiff an. Dieses soll aber keine einfache Weiterentwicklung darstellen, sondern einen Richtungswechsel einläuten. Was das genau bedeutet, ist aber noch offen.

Ayaneo hat bereits sowohl Windows- als auch Android-basierte Gaming-Handhelds veröffentlicht. Für das Pocket Evo etwa setzt man inzwischen auch auf OLED-Displays. Das Ayaneo 3 wiederum soll für einen großen Techniksprung stehen und angeblich die Art und Weise verändern, wie Spieler mit Games interagieren. Das sind große, aber auch vage Worte, die Raum für Spekulation belassen.

Eventuell hat Ayaneo da auch an seiner eigenen Software, dem AyaSpace, ordentlich geschraubt. Als SoC dürfte wohl der kommende AMD Ryzen Z2 Extreme dienen, bestätigt ist das aber noch nicht. Begrüßenswert wäre natürlich auch ein OLED-Display mit hoher Bildwiederholrate.

Am Ende heißt es abwarten, bis Ayaneo da genauere Angaben zum Ayaneo 3 macht. Konkurrieren muss man da am Ende mit Geräten wie dem Asus ROG Ally X, dem MSI Claw oder auch dem Steam Deck.

Quelle: Ayaneo