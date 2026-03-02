Apple iPhone 17e: Das ist das neue Einstiegs-Smartphone aus Cupertino

Apple hat heute sein neues Einstiegs-Smartphone iPhone 17e vorgestellt. Es bringt jetzt MagSafe für die kabellose Aufladung mit und bietet mindestens 256 GByte Speicherplatz. Als Chip dient der A19, welcher von Apples hauseigenem Modem C1X begleitet wird. Zudem setzt man für die Hauptkamera auf einen einzelnen Sensor mit 48 Megapixeln, der auch Videos mit 4K-Auflösung und Dolby Vision aufzeichnen kann.

Das Apple iPhone 17e nutzt ein OLED-Display mit 6,1 Zoll Diagonale, geschützt vom Ceramic Shield 2. Das Smartphone ist auch für Satellitentelefonie in Notfällen bereit. Es kommt in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa auf den Markt. Vorbestellungen werden ab dem 4. März 2026 möglich sein. Die Auslieferung beginnt dann ab 11. März 2026. Zur Ausstattung zählen auch eine GPU mit vier Kernen und eine NPU mit 16 Kernen. Dabei verspricht der Hersteller aus Cupertino vage „All-Day-Battery-Life“ und schnelle, kabellose Aufladung via Qi2 mit 15 Watt.

In Deutschland ist das Apple iPhone 17e ab 699 Euro mit 256 GByte Speicherplatz zu haben. Wer 512 GByte benötigt, muss sich auf einen satten Aufpreis gefasst machen. Denn zu jenem Preis kostet das Einstiegsmodell von Apple dann satte 949 Euro.

Quelle: Apple