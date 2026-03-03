AMD bringt Ryzen AI 400G auf AM5

Mit der Ryzen AI 400G Serie erweitert AMD sein AM5-Portfolio um eine neue Desktop-APU-Generation auf Basis der in 4-Nanometer-Technik gefertigten „Gorgon Point“ Kerne. Nach den vor zwei Jahren vorgestellten Ryzen 8000G Desktop-Prozessoren ist es die zweite APU-Welle für Sockel AM5 – allerdings mit klar verschobener Priorität: Statt integrierter Grafikleistung steht diesmal dedizierte KI-Beschleunigung im Zentrum.

Kernmerkmal der neuen Serie ist eine XDNA-2-NPU mit bis zu 50 TOPS (INT8). AMD nutzt die NPU als zentrales Differenzierungsmerkmal und positioniert die Prozessoren im Kontext des branchenweiten Trends zu KI-PCs. Lokale KI-Inferenz – etwa für Bildverarbeitung, Sprachmodelle oder produktivitätsnahe Assistenzfunktionen – soll damit ohne dedizierte Beschleuniger möglich sein. Die iGPU tritt dagegen klar in den Hintergrund.

Architektonisch unterscheidet sich „Gorgon Point“ deutlich von „Phoenix Point“, das in bisherigen AM5-APUs auf ein einzelnes CCX mit bis zu acht vollwertigen Kernen setzte. Die Ryzen AI 400G verwenden ein Dual-CCX-Design: Ein CCX integriert vier klassische Zen-5-Kerne mit 8 MByte gemeinsamem L3-Cache, der zweite CCX beherbergt vier Zen-5c-Kerne, ebenfalls mit 8 MByte L3. Zen 5c ist eine flächeneffizientere Variante von Zen 5 – bei identischem Befehlssatz und ähnlicher IPC, jedoch typischerweise geringeren Spitzenfrequenzen.

Dieses Hybrid-Layout kann für gemischte Workloads Vorteile bieten, da latenzkritische Aufgaben bevorzugt auf den höher taktenden Zen-5-Kernen laufen, während parallele oder Hintergrundprozesse von der Kerndichte der Zen-5c-Einheiten profitieren. Gleichzeitig bringt die Aufteilung auf zwei CCXs bekannte Herausforderungen mit sich: Wandern Threads zwischen den Komplexen, erfolgt die Kommunikation über die Infinity Fabric, was zusätzliche Latenz verursachen kann. Wie stark sich das im Desktop-Alltag auswirkt, hängt maßgeblich von Workload-Charakteristik und Scheduler-Verhalten des Betriebssystems ab.

Auch die Produktsegmentierung spricht eine klare Sprache. Das Topmodell Ryzen AI 7 450G bietet 8 Kerne und 16 Threads in einer 4+4-Konfiguration aus Zen 5 und Zen 5c – obwohl das zugrunde liegende Silizium höhere Kernzahlen zulassen könnte. Bei der integrierten Grafik zeigt sich ebenfalls Zurückhaltung: Der 450G aktiviert 8 Compute Units, kleinere Modelle reduzieren auf 4 CUs. Eine APU für ambitioniertes 1080p-Gaming ohne dedizierte Grafikkarte ist das damit eher nicht.

Stattdessen priorisiert AMD CPU-Leistung und NPU-Durchsatz. Die Ryzen AI 5 400G-Varianten differenzieren sich primär über das Verhältnis von Zen-5- zu Zen-5c-Kernen, wodurch sich unterschiedliche Performance-Profile realisieren lassen, während Plattform und NPU-Funktionalität konsistent bleiben.

Unterm Strich markiert die Ryzen AI 400G Serie eine strategische Neuausrichtung der Desktop-APU: weniger iGPU für Gaming, mehr integrierte KI-Beschleunigung – und damit ein klarer Schritt in Richtung KI-zentrierter PC-Plattform.

Quelle: AMD