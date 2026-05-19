LG UltraGear 25G590B: Gaming-Monitor mit satten 1.000 Hz Bildwiederholrate

LG hat unter seiner Gaming-Marke UltraGear einen neuen Monitor veröffentlicht: den LG UltraGear 25G590B. Dieser bringt satte 1.000 Hz Bildwiederholraten mit. Die Auflösung bleibt dafür mit 1.920 x 1.080 Pixeln allerdings für heutige Verhältnisse überschaubar. Es handelt sich hier um einen LC-Bildschirm mit IPS-Panel und 24,5 Zoll Diagonale. Zielgruppe sind vor allem Fans von First-Person-Shootern.

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Als Unterstützung fürs Zocken ohne Schlieren setzt der LG UltraGear 25G590B auf die Technik Motion Blur Reduction Pro, welche vor allem schnelle seitliche Bewegungen noch klarer darstellt. Zudem verwendet der Gaming-Monitor eine Antireflexionsbeschichtung, damit das Spielen auch bei Lichteinstrahlung problemlos abläuft. Der Standfuß wiederum ist für mehr Ergonomie in Höhe, Winkel und Neigung verstellbar.



LG wirbt auch noch mit etwas KI-Brimborium wie der AI Scene Optimization. Diese erlaubt es, die Bildeinstellungen intelligent an das jeweilige Spielgenre anzupassen. Hingegen sorgt AI Sound dafür, dass der Klang in Verbindung mit kompatiblen Headsets besonders räumlich erschallt.

Der LG UltraGear 25G590B wird auch in Deutschland in den Handel kommen und lässt sich auf der LG-Webseite ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellen. Das ist natürlich eine Hausnummer, sodass sich dieses Modell aufgrund der geringen Auflösung wirklich nur für diejenigen lohnt, welche die extrem hohe Bildwiederholrate ausreizen können bzw. wollen.

Quelle: Pressemitteilung