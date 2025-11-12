LG UltraGear 45GX900A: Übergroßer OLED-Monitor für Gamer

LG hat in Deutschland den Gaming-Monitor UltraGear 45GX900A auf den Markt gebracht. Der Monitor ist größer als manche Smart-TVs und kommt auf 45 bzw. ganz exakt vielmehr 44,5 Zoll Diagonale. Er verwendet ein OLED-Panel von LG Display mit MLA, also einem Mikro-Linsen-Array zur Steigerung der Helligkeit. Der Monitor kommt im Format 21:9 und löst mit 3.440 x 1.440 Pixeln auf. Als Bildwiederholrate sind spieltaugliche 240 Hz bestätigt.

Deutsche Händler bieten den LG UltraGear 45GX900 bereits ab ca. 1.600 Euro an. Zu den Schnittstellen zähle her zweimal HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C mit DP-Alt-Mode und 65 Watt Power Delivery, zweimal USB-A 3.2 Gen 1 und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss sowie zwei 7-Watt-Stereo-Lautsprecher mit DTS Headphone:X. Bemängeln kann und sollte man hier, dass LG das veraltete DisplayPort 1.4 und nicht die aktuelle Version 2.1 nutzt. Der Monitor deckt laut Hersteller den Farbraum DCI-P3 zu 98,5 % ab und bietet eine Reaktionszeit von 0,03 ms, wie sie für OLEDs typisch ist. Als Spitzenhelligkeit nennt LG rund 1.300 Nits.

Der LG UltraGear 45GX900 beherrscht auch AMD FreeSync Premium Pro und ist zu Nvidia G-Sync kompatibel. Auch Adaptive Sync ist vorhanden. Die hohe Bewegungsschärfe ist nach ClearMR 13000 zertifiziert. Auch die Einstufung nach VESA DisplayHDR True Black 400 ist vorhanden. Für mehr Ergonomie ist der Monitor schwenk- und neigbar sowie in der Höhe verstellbar.

Der LG UltraGear OLED 45GX900A wiegt ca. 8,9 kg und misst 992,7 x 457,0 x 218,0 mm. Im deutschen Handel ist er bereits erhältlich.

Quelle: LG Deutschland