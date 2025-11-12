Sony PlayStation: Erster Gaming-Monitor vorgestellt

Sony hat seinen ersten PlayStation-Monitor vorgestellt. Der Bildschirm kommt auf 27 Zoll Diagonale und wird natürlich als perfekter Begleiter für eine PlayStation 5 beworben. Beispielsweise ist extra eine Halterung zur Aufladung des DualSense-Controllers integriert. Bedauerlicherweise ist der Monitor bisher aber nur für die USA und Japan bestätigt.

Auch kann man die Tauglichkeit für die PlayStation 5 durchaus infrage stellen, denn der Gaming-Monitor löst mit 2.560 x 1.400 Pixeln auf, kann viele PS5-Titel also gar nicht mit der nativen Auflösung darstellen, sondern muss herunterskalieren. Es handelt sich hier um einen LCD-Monitor mit IPS-Panel, der auch HDR unterstützt. Auch Unterstützung für VRR ist vorhanden. Als kompatible Bildwiederholraten nennt Sony nicht nur 120, sondern sogar 240 Hz. Letzteres aber nur in Verbindung mit PCs.

Zu den Schnittstellen des Gaming-Monitors zählen zweimal HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und zweimal USB-A sowie einmal USB-C. Dazu gesellt sich ein Anschluss für 3,5-mm-Audio. Es sind auch Stereo-Lautsprecher integriert. Erscheinen soll der Monitor im nächsten Jahr. Zum Preis schweigt Sony aktuell noch.

Wir rechnen allerdings damit, dass Sony diesen Mittelklasse-Monitor mit PlayStation-Branding zu einem, gemessen an der Technik, eher überhöhten Preis offerieren wird. Somit verpassen wir in Europa voraussichtlich nicht viel. Zumal sich die PlayStation 5 per HDMI auch an alle anderen, gängigen Monitore anschließen lässt.

Quelle: PlayStation Blog