Sony PlayStation 5: Bereits über 84 Mio. verkauft

Sony hat in einem aktuellen Quartalsbericht dazu Stellung bezogen, wie oft die PlayStation 5 bislang über die Ladentheke gewandert ist. Demnach konnte man seit dem Launch im November 2020 weltweit rund 84,2 Mio. Einheiten der Spielekonsole absetzen. Man konnte sich dabei im direkten Vergleich mit 2024 im letzten Quartal in diesem Jahr sogar steigern. Wurden im 2. Fiskalquartal 2025 3,8 Mio. Exemplare der PS5 verkauft, so sind es 2025 im gleichen Zeitraum 3,9 Mio. Einheiten gewesen.

Damit übertrifft Sony seine bisherigen Prognosen. Deswegen hat man jetzt auch wieder die Erwartungen für das Gesamtfiskaljahr 2025 nach oben korrigiert. Dieses wird für Sony am 31. März 2026 enden. So rechnet man mit Gaming-Einnahmen in einer Gesamthöhe von rund 29 Mrd. US-Dollar. Damit würde man im Gesamtbild aber hinter dem Fiskaljahr 2024 zurückbleiben, als man 30,3 Mrd. US-Dollar erwirtschaften konnte. Inzwischen ergibt sich aber freilich eine zunehmende Marktsättigung.

In Sachen Spielveröffentlichungen ist „Ghost of Yotei“ für Sony zu einem Höhepunkt geworden. Die indirekte Fortsetzung von „Ghost of Tsushima“ konnte sich innerhalb eines Monats bereits rund 3,3 Mio. mal verkaufen. Insgesamt konnte Sony im letzten Quartal rund 6,3 Mio. First-Party-Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5 absetzen. Das entspricht einem Anstieg um rund 1 Mio. Einheiten, wenn man mit dem gleichen Zeitraum 2024 vergleicht.

Rund 80,3 Mio. Spiele sind im letzten Quartal für die PS4 und PS5 verkauft worden. Das PlayStation Network nutzen aktuell ca. 119 Mio. Anwender. Gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024 hat sich da ein Anstieg um 3 Mio. Konten ergeben.

Quelle: Sony