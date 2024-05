PlayStation: Sony ernennt gleich zwei neue CEOs

Der bisherige Chef der PlayStation-Abteilung bei Sony, Jim Ryan, hatte schon vor einer Weile seinen Rücktritt bestätigt. Jetzt ist klar, wer seine dauerhaften Nachfolger werden. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass nämlich jetzt zwei Co-Geschäftsführer im Tandem die Sparte leiten werden. So übernehmen die beiden Manager Hermen Hulst und Hideaki Nishino ab dem 1. Juni 2024 das Zepter.

Hulst, damaliger Mitbegründer des Studios Guerrilla Games (“Horizon Forbidden West”) hat zuvor bereits die PlayStation Studios geleitet. Er wird für die neue Studio Business Group die Verantwortung übernehmen. Somit unterstehen ihm alle First-Party-Studios. Gleichzeitig ist er für die Weiterentwicklung der PlayStation-Marken in anderen Medien verantwortlich – also z. B. auch in Form von Filmen und Serien.

Hideaki Nishino hat bisher als Senior-Vizepräsident für Platform Experiences agiert. Er übernimmt die Leitung der Platform Business Group. Letztere konzentriert sich auf sämtliche PlayStation-Hardware, das PlayStation Network und Beziehungen zu Drittentwicklern.

Beide Manager unterstehen direkt Hiroki Totoki, dem Vorstand von Sony Interactive Entertainment. Zwischenzeitlich hatte er übergangsweise auch den CEO-Posten von Ryan übernommen.

Quelle: GamesIndustry