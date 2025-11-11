Apple iPhone Air 2: Wegen schlechter Verkaufszahlen der ersten Generation verschoben

Apple hat 2025 mit dem iPhone Air ein ganz neues Smartphone auf den Markt gebracht, das aus der Reihe tanzt. So handelt es sich hier um ein besonders schlankes Modell. Man erhoffte sich in Cupertino, dass das besonders dünne Design viele Kunden erfreuen könnte. Doch offenbar legten die Kunden mehr Wert auf die verbaute Technik und verschmähten das mobile Endgerät zugunsten anderer Modelle. Es heißt, Apple habe daraus bereits Konsequenzen gezogen.

Demnach soll Apple Zulieferer aus Asien bereits informiert haben, dass das Apple iPhone Air 2 in der Planung nach hinten rücke. Ursprünglich soll der Hersteller aus Cupertino eine jährliche Aktualisierung geplant haben, will davon aber nach niedrigeren Verkaufszahlen als erwartet wieder abrücken. 2026 sollen zwar die neuen iPhone 18 auf den Markt kommen, ein iPhone Air 2 ist aber offenbar nicht mehr für das nächste Jahr angedacht.

Auch Samsung musste eine ganz ähnliche Erfahrung mit seinem schlanken Konkurrenzmodell, dem Samsung Galaxy S25 Edge, machen. Beide Unternehmen haben offenbar die Wünsche der Kunden nach einem besonders schlanken Smartphone am Ende deutlich überschätzt. Apple soll als Folge auch schon die Produktion des iPhone Air heruntergefahren haben.

Zu bedenken ist jedoch, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Eine offizielle Stellungnahme seitens Apple liegt nicht vor und ist auch nicht zu erwarten.

Quelle: The Information