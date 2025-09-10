Apple iPhone Air: Das bisher dünnste Smartphone aus Cupertino

Apples hat mit dem iPhone Air sein bisher dünnstes Smartphone vorgestellt. Das mobile Endegrät setzt auf den A19 Pro als Chip und verwendet jetzt auch abseits er Pro-Modelle ein OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und 6,5 Zoll Diagonale. Der Screen soll eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits erreichen und somit auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleiben. Der Rahmen besteht dabei aus leichtem Titan und das Apple iPhone Air nutzt auch ein neues Modem (C1x). Dazu gesellt sich der Konnektivitätschip N1, sodass etwa auch Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread fürs Smart Home an Bord sind.

Das Apple iPhone Air bietet eine Frontkamera mit 18 und eine Hauptkamera mit 48 (Weitwinkel) Megapixeln. Es gibt auch eine Dual-Capture-Funktion, bei der Haupt- und Frontkamera parallel ein Video aufzeichnen können. Dabei unterstützt den Weitwinkel-Sensor auch eine Telephoto-Funktion, die mit 12 Megapixeln operiert. Es gibt das neue Smartphone mit bis zu 1 TByte Speicherplatz. Wie üblich, so macht Apple zum RAM keine Angaben.

Das Apple iPhone Air ist nur 5,6 mm dick. Wie zuvor gemunkelt wurde, so nutzt das iPhone Air keine physischen SIM-Karten mehr, sondern kann lediglich mit einer eSIM verwendet werden. Auch zu dem magnetischen MagSafe-Ladezubehör ist das Smartphone kompatibel. Was die Preise betrifft, so geht es je nach Speicherplatz ab 1.199 Euro los.

Apple iPhone Air Feature Details Farben Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau Design Design aus Titan, Ceramic Shield 2 Vorder­seite, Ceramic Shield Rück­seite Kapazität 256 GB, 512 GB, 1 TB Abmessungen Breite: 74,7 mm, Höhe: 156,2 mm, Tiefe: 5,64 mm Gewicht 165 g Display Super Retina XDR Display, 6,5″ OLED Display (16,6 cm Diagonale), 2736 x 1260 Pixel bei 460 ppi Schutz vor Wasser und Staub Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) Chip A19 Pro Chip, 6 Core CPU, 5 Core GPU, 16 Core Neural Engine Kamera 48 MP Fusion Kamera-System, 48 MP Fusion Haupt­kamera, 12 MP 2x Tele, bis zu 10x digitaler Zoom Videoaufnahme 4K Dolby Vision Video­aufnahme, Actionmodus, Unterstützung für Zeitlupen­video Batterie Video­wieder­gabe bis zu 27 Std., integrierte Lithium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen Sicherheit Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfall­erkennung Betriebssystem iOS 26 Lieferumfang iPhone mit iOS 26, USB-C Ladekabel (1 m), Dokumentation

Quelle: Apple