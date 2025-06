Honor Magic V5: Das dünnste Foldable der Welt erscheint nächste Woche

Das kommende Foldable Honor Magic V5 erscheint bereits in der nächsten Woche in China, nämlich am 2. Juli 2025. Der Hersteller hat im chinesischen Netzwerk Weibo aber bereits offizielle Bilder geteilt und auch ein paar Details verraten. Demnach soll das Foldable nur 8,8 mm dick sein – im zusammengeklappten Zustand. Damit wäre es das derzeit dünnste Gerät seiner Art.

Es gibt zudem schon Leaks zu den technischen Daten. Als SoC steht somit der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version im Raum. Zudem soll angeblich ein Akku mit 6.100 im schlanken Gehäuse seinen Platz gefunden haben. Aufgeladen wird angeblich kabelgebunden mit 66 und kabellos mit 50 Watt. Wiegen soll das Honor Magic V5 227 g. Die Triple-Kamera soll einen Weitwinkel-, einen Ultra-Weitwinkel- und einen Telephoto-Periskop-Sensor mitbringen.

Das innere Display des Honor Magic V5 soll auf 8 Zoll Diagonale kommen, das Cover-Display auf 645 Zoll. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite. Zudem soll das Foldable auch noch nach IP68 / IP69 geschützt vor Staub und Wasser sein.

Zu den genauen Auflösungen der Kamerasensoren kursieren im Übrigen derzeit widersprüchliche Angaben. Etwa war zuerst die Rede von einem der Sensoren mit 200 Megapixeln, jetzt ist aber die Rede von möglicherweise 50 Megapixeln für alle drei Varianten. Zum Glück müssen wir aber ja nicht mehr allzu lange auf Klärung warten. Bleibt nur die Frage, ob das Honor Magic V5 dann auch in Deutschland auf den Markt kommen wird.

Quelle: Honor (Weibo)