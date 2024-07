Honor Magic V3: Foldable mit sehr dünnem Gehäuse

Honor plant mit dem Magic V3 ein Foldable der nächsten Generation. Das mobile Endgerät wird, gemeinsam mit dem Geschwistermodell Magic Vs3, am 12. Juli 2024 offiziell vorgestellt. Zum einen hat der Hersteller inzwischen erste Bilder veröffentlicht. Zum anderen ist auch schon ein Video durchgesickert, das auf das sehr dünne Gehäuse des Foldables anspielt.

Dabei nutzt das Honor Magic V3 eine Lederrückseite und verwendet an der Rückseite ganz offensichtlich eine Triple-Kamera. Neben dem Weitwinkel-Sensor steht fest, dass eine Periskop-Zoom-Linse an Bord sein wird. Zu den technischen Daten ist aktuell aber sonst noch so gut wie alles offen. Man hoffe natürlich beispielsweise auf eine erhöhte Akkukapazität.

Alles Weitere erfahren wir dann spätestens am offiziellen Vorstellungstermin, also dem 12. Juni 2024. Ob und wann die Honor Magic V3 und Vs3 auch in Europa bzw. Deutschland erscheinen könnten, ist offen. Da auch die direkten Vorgängermodelle, die Honor Magic Vs und V2, hierzulande auf den Markt gekommen ist, sollte man aber guter Dinge sein.

Quelle: Honor (Weibo)