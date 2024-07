Dreame Z30 und Z20: Zwei neue Stab-Staubsauger vorgestellt

Dreame bringt in Deutschland am 10. Juli 2024 gleich zwei neue Stab-Staubsauger auf den Markt: die Dreame Z20 und Z30. Sie bieten grundsätzlich sehr ähnliche Funktionen, der Z20 ist jedoch das höherwertige Modell, auf das man sich auch in der offiziellen Pressemitteilung fokussiert. Etwa hebt man dessen Saugkraft von 310 AW hervor, sowie den effizienten Filter, der 99,9 % der Bakterien, Viren und Pollen abtöte.

Anzeige

Ebenfalls könne der Dreame Z30 automatisch Partikel von einer Größe von bis zu 10 Mikrometer erkennen. Darauf basierend passt er dann seine Saugkraft an. Wichtige Merkmale sind noch zwei Hauptbürsten sowie eine LED-Leuchte, die den Boden blau-grün erhellen kann. Dadurch soll der Staub besser sichtbar und folgerichtig die Reinigung gründlicher sein. Zu den Aufsätzen zählt auch eine Fell-Düse. Diese setzt auf einen speziellen Saugtunnel, damit sich Hunde und Katzen direkt von losem Fell befreien lassen.

Als weitere Aufsätze aus dem Lieferumfang nennt Dreame noch eine Multi-Surface-Bürste, eine Soft-Roller-Bürste für die Reinigung von Hartböden und einen Adapter, um den Sauger besser biegen zu können. Dabei liegt dem Dreame Z30 eine Ladestation bei, welche direkt auf den Boden gestellt werden kann. Der Sauger selbst wiegt 2,2 kg. Als maximale Laufzeit sind bis zu 90 Minuten – im schwächsten Modus.

In den deutschen Handel kommt der Dreame Z30 am 10. Juli 2024 zum Preis von 599 Euro. Wiederum ist es in der Schweiz am 16. Juli 2024 so weit. Der Z20 wiederum wird 499 Euro kosten. Die Tabelle unten zeigt die technischen Daten im Vergleich.