Weihnachtsaktion: Tinecos Wisch- & Staubsauger günstiger

Die Weihnachtsaktion von Tineco geht auf die Zielgerade, deshalb hier die Erinnerung dazu. Diesmal bietet der Spezialist für Reinigungsgeräte vier verschiedene Produkte günstiger an, mit denen man sich selbst oder Freunde und Verwandte beschenken kann. Bis einschließlich Heiligabend sind die Wisch- und Staubsauger mit Rabatten von bis zu 38 Prozent zu bekommen.

Anzeige

Zu den im Rahmen der Weihnachtsaktion angeboten Tineco-Produkten gehört das von uns auch getestete Wischsauger-Flaggschiff aus dem Jahre 2021, der Floor One S3. Diese hochwertige kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden ist jetzt für 249 statt 399 Euro erhältlich – ein Nachlass von 38 Prozent!

Zudem ist auch der ebenfalls bereits getestete Tineco Floor One S5 Pro 2 im Angebot. Mit diesem smarten Wischsauger können besonders effektiv Hartböden gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in nur einem Schritt und mit nur einem Gerät. Der Floor One S5 Pro 2 wird aktuell 21 Prozent günstiger angeboten, nämlich für 499 statt 629 Euro.

Noch relativ neu ist der insbesondere bei Haustieren nützliche Akkustaubsauger Pure One Station Pet, der mit 4-in-1 multifunktionalem OmniHub zahlreiche Funktionen für ein sauberes Zuhause bietet. Dieses Gerät ist um 20 Prozent reduziert und kostet nun nur noch 639 statt 799 Euro.

Ebenfalls noch relativ neu ist Tinecos Floor One S6, der sich als Nasssauger nicht vor Flüssigkeiten und Verklebungen scheut und diese mühelos entfernt. Hier gibt es einen 60-Euro-Coupon, mit dem der Preis des Floor One S6 von 599 auf nur noch 539 Euro fällt.

Die Aktion läuft noch bis zum 24. Dezember 2023, aber einige Angebote haben unterschiedliche Laufzeiten. Details sind unserer Aktionsseite zu entnehmen.

Quelle: Tineco-Weihnachtsaktion