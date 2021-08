Tineco Floor One S3: Wischsauger-Flaggschiff im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller Tineco hat mit dem Floor One S3 ein Wischsauger-Flaggschiff am Markt. So kann dieses akkubetriebene Modell sowohl saugen als auch nass wischen. Zu einem Preis von 399 Euro soll dieser Haushaltshelfer also gleich zwei Aufgaben übernehmen. Im Test haben wir geprüft, ob der Tineco Floor One S3 dieses Versprechen hält.

Kürzlich haben wir ja auch den iFloor 3 getestet. Letzterer ist sozusagen das etwas schwächere Geschwistermodell des Floor One S3 – kostet dafür aber auch 100 Euro weniger. Da sollten Interessierte also abwägen, ob ihnen die Zusatzfunktionen des Floor One S3 diesen Aufpreis wert sind. Beispielsweise bringt der Floor One S3 einen größeren Akku und damit eine längere Laufzeit sowie eine App-Anbindung mit.

Hier sind der Tineco Floor One S3 und der iFloor 3 im Vergleich:

Floor One S3 iFloor 3 Batteriekapazität 21.6 V 4.000 mAh 21.6 V 3.000 mAh Laufzeit Bis zu 35 Minuten Bis zu 25 Minuten Frischwasserbehälter (FWB) 0,6 L 0,6 L Schmutzwasserbehälter (SWB) 0,5 L 0,5 L iLoop Smart-Sensor Ja Nein Saug- und Wischsystem mit Intelligenz Ja Nein LED-Universal-Display Ja Ja App-Integration Ja Nein Sprachassistent Ja Nein

Die höhere Laufzeit des Floor One S3 dürfte insbesondere für Menschen mit größeren Wohnungen ein echter Bonus sein. Ob wiederum eine App-Anbindung bei einem Handstaubsauger mit Wischfunktion wirklich ihren Sinn hat? Dazu verraten wir aber gleich noch mehr.

