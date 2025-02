Oppo Find N5: Foldable erscheint doch nicht in Europa

Oppo hatte im Vorfeld Euphorie damit geschürt, dass das neue Foldable Oppo Find N5 international erscheinen solle. Allerdings scheint man mit „international“ dann doch nur ausgewählte Märkte zu meinen. Denn einer Veröffentlichung in Europa wurde nun doch noch eine Absage erteilt. Als Begründung nennt der Hersteller wirtschaftliche Abwägungen und intensive Marktforschung. Übersetzt bedeutet das wohl, dass man schlichtweg keine ausreichenden Verkaufszahlen erwartet, um einen Launch in Europa zu rechtfertigen.

Stattdessen will Oppo seine Mittelklasse-Smartphones der Reihe Reno13 in Europa vertreiben. Das dürfte allerdings für an Foldables Interessierte nur ein schwacher Trost sein. Auch in den USA wird das Oppo Find N5 im Übrigen nicht auf den Markt kommen. Dort ist der Hersteller nämlich ohnehin nicht aktiv. Es sieht damit danach aus, dass der ursprünglich angekündigte „internationale Launch“ des Find N5 sich nur auf China und einige andere, asiatische Länder bezieht.

Dabei ist das Oppo Find N5 mit nur 8,93 mm Dicke im ausgeklappten Zustand besonders dünn. Es setzt auf den Qualcomm Snapdragon 8 Elite als SoC, 16 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz. Dazu kommen äußere und innere AMOLED-LTPO-Displays mit variablen Bildwiederholraten von 1 bis 120 Hz und Auflösungen von je 2.616 x 1.140 bzw. 2.2480 x 2.248 Pixeln bei je 6,62 bzw. 8,12 Zoll Diagonale.

Das Oppo Find N5 bietet zudem eine Hauptkamera mit Hasselblad-Branding und 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Periskop-Telephoto, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel, OIS) Megapixeln. Die Frontkameras außen und innen beschränken sich allerdings auf 8 Megapixel.

