Oppo Find X8: Geplante Funktionen erinnern an die Apple iPhones

Oppo plant mit der Smartphone-Reihe der Find X8 voraussichtlich drei Modelle: die Find X8, Find X8 Pro und Find X8 Ultra. Dabei holt man sich offenbar Inspiration von Apple bzw. dessen iPhones. Denn aktuellen Gerüchten zufolge übernehmen die Find X8 gleich drei Kernfunktionen der mobilen Endgeräte aus Cupertino. Ob sie jedoch auch in Europa bzw. Deutschland auf den Markt kommen, ist derzeit noch offen.

So hatte Oppo seine Smartphones früher auch in Deutschland vertrieben. Dann kam es zu einem Patentstreit mit Nokia und man verließ den hiesigen Markt. Zwar hat man sich inzwischen geeinigt, doch wirklich zurückgekehrt ist Oppo bislang nicht auf den hiesigen Markt. Doch zurück zu den Find X8. Wie aktuelle iPhones, so sollen diese ein Dynamic Island rund um die Selfie-Kamera nutzen. Dazu kommt, dass die Flaggschiff-Smartphones genau wie die neuen iPhone 16 eine dedizierte Kamerataste einsetzen sollen.

Damit nicht genug: Die Oppo Find X8 sollen mit einem Ökosystem aus magnetischen Wireless-Chargern versorgt werden, ganz ähnlich wie Apples MagSafe. Hier wirkt also recht deutlich, wen sich Oppo da für seine neuen Smartphones zum Vorbild genommen hat. Auch KI-Features dürften dabei eine größere Rolle spielen, denn zu denen bekannte man sich in der Vergangenheit.

Die Oppo Find X8 und Find X8 Pro sollen wohl das SoC MediaTek Dimensity 9400 einsetzen. Die Veröffentlichung ist mutmaßlich für den Oktober 2024 angesetzt.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)