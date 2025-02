Samsung plant ein neues Foldable mit Dreifach-Faltung

Samsung soll für 2025 ein neues Foldable planen. Dabei wollen die Südkoreaner offenbar eine gänzlich neue Modellreihe starten, welche die Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold ergänzen soll. Dabei orientiert man sich angeblich an einem Konzept, dass das Tochterunternehmen bereits auf Messen zeigt – am „Flex G“. Denn so soll es sich bei Samsungs neuem Modell um ein Tri-Foldable mit zwei Scharnieren und drei Segmenten handeln.

Die Veröffentlichung von Samsungs erstem Tri-Foldable soll zeitgleich mit den Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold erfolgen. Preislich wird das neue Modell wohl aufgrund des Designs über den anderen beiden Reihen schweben. Es heißt, die Massenproduktion beginne im April 2025. Die Vorstellung könnte dann bereits im Juli 2025 erfolgen. Zum Launch sollen allerdings nur rund 200.000 Exemplare verfügbar sein.

So will Samsung die Stückzahl vorerst gering handeln, um erst einmal die Annahme am Markt zu sondieren. Auch das spricht für einen hohen Verkaufspreis. Das innere AMOLED-Display des kommenden Tri-Foldables soll auf 9,96 Zoll Diagonale im komplett ausgeklappten Zustand kommen. Da die Segmente sich nach innen falten, wird außen ein zusätzliches Cover-Display mit 6,49 Zoll sitzen.

Dabei soll das kommende Tri-Foldable von Samsung den S Pen des Unternehmens leider nicht unterstützen. Zu beachten ist, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Samsung selbst hat zu dem potenziellen Launch einer neuen Foldable-Reihe in diesem Jahr keinerlei Kommentar abgegeben.

Quelle: ETNews