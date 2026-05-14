GTA VI: Sony schiebt PS4-Besitzer sanft zu einem Upgrade

„Grand Theft Auto VI“ ist wohl eines der am heißesten erwarteten Videospiele aller Zeiten. Nach dem massiven Erfolg des Vorgängers ruhen die Augen der gesamten Branche auf diesem Titel. Die Entwickler von Rockstar Games haben den Titel bereits zweimal verschoben. Zuerst sollte das Game Ende 2025 erscheinen, wurde dann aber auf Mai 2026 verlagert. Auch jener Erscheinungszeitraum hielt sich nur kurz. Aktuell soll „GTA VI“ offiziell am 19.11.2026 auf den Markt kommen. Geht man nach Sony, dann dürfte es dabei wohl auch dieses Mal bleiben.

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So verschickt der PlayStation-Hersteller nämlich aktuell E-Mails an Nutzer, die im PlayStation Store „GTA VI“ auf ihre Wunschliste gesetzt haben, aber noch an einer PlayStation 4 zocken. In einer frischen Nachricht weist man die Betroffenen darauf hin, dass Rockstars potenzielles Magnum Opus am 19. November 2026 erscheinen wird – und es damit Zeit für ein Upgrade auf die PlayStation 5 sei.

Das Sony so selbstbewusst das Erscheinungsdatum im November 2026 erwähnt und Gamer zu einer PS5 lotsen will, deutet darauf hin, dass man von dem Erscheinungstermin von „GTA VI“ ziemlich überzeugt ist. Und der PlayStation-Hersteller könnte mehr wissen, als die meisten anderen Firmen. So soll, es auch eine Marketing-Zusammenarbeit mit Rockstar Games geben. Allerdings wird „Grand Theft Auto VI“ natürlich auch für die Xbox Series X|S auf den Markt kommen.

Wer auf eine PC-Fassung hofft, wird sich gedulden müssen. Zumindest zum Launch in diesem Jahr wird jene nämlich nicht erscheinen. Realistisch klingt eine Wartezeit von ein bis anderthalb Jahren. Somit dürfte die PlayStation 5 Pro 2026 das technisch beste Erlebnis für „GTA VI“ liefern.

Quelle: GTA VI Countdown