PSSR 2.0: Sony führt neue Upscaling-Technik für die PlayStation 5 Pro ein

Nvidia hat DLSS, AMD FSR und Intel XeSS. Gemeinsam haben alle Lösungen, dass sie verbessertes Upscaling liefern und auch Machine Learning dafür einbinden. Für Konsolen gibt es da wiederum PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Diese Technik steht exklusiv an der PlayStation 5 Pro zur Verfügung. Doch die Ergebnisse sind bislang durchwachsen gewesen. In Games wie „Final Fantasy VII Rebirth“ liefert PSSR zwar sehr gute Ergebnisse ab, in anderen Spielen wie „Silent Hill 2“ bleibt die Qualität hingegen hinter deutlich simpler gestrickten TAA-Lösungen zurück.

Genau das soll sich jetzt dank der zweiten Generation von PSSR ändern. Überraschend bindet das neue Spiel „Resident Evil Requiem“ diese Technik bereits ein – mit hervorragenden Ergebnissen. Entwickelt worden ist PSSR 2.0 im Rahmen des Projekts Amethyst, das Sony gemeinsam mit AMD ins Leben gerufen hatte. Auch AMDs FSR 4.0 ist aus dieser Kooperation hervorgegangen.

Im März 2026 will Sony noch mehr zu PSSR 2.0 verraten. Über ein Firmware-Update der PlayStation 5 Pro soll es dann auch möglich werden, die Upscaling-Lösung in Games zu erzwingen, welche bislang noch die 1. Generation verwenden. Das kann dann auf Wunsch in den Systemeinstellungen unter dem Punkt „PSSR Bildqualität verbessern“ aktiviert werden.

Quelle: PlayStation Blog