ARM Accuracy Super Resolution: Neue Upscaling-Technik für Mobile Games

Neben AMD, Intel und Nvidia hat nun auch ARM eine eigene Upscaling-Technologie vorgestellt. AMD hat bekanntermaßen FidelityFX Super Resolution (FSR) ins Rennen geschickt – bei Intel handelt es sich um Xe Super Sampling (XeSS). Nvidia ist mit Deep Learning Super Sampling (DLSS) technisch aktuell führend. Im Falle von ARM kommt also fortan ARM Accuracy Super Resolution (ASR) ins Spiel. Die Technik ist aber nicht für PC-, sondern für Mobile Gaming gedacht.

Anzeige

Das Ziel ist natürlich zu vergleichbaren Techniken identisch: Spiele sollen in niedrigeren Auflösungen berechnet werden, um am Ende höhere Framerates und / oder mehr Effekte zu ermöglichen. Via Upscaling soll der Qualitätsunterschied sich aber in Grenzen halten. Potenziell kann das natürlich an mobilen Endgeräten möglicherweise gar den Akku schonen, da sich die GPU-Last verringert.

Laut ARM ist ASR frei als Open-Source-Lösung unter einer MIT-Lizenz verfügbar. Man lädt also Entwickler weltweit ein, die Upscaling-Technik anzutesten. Laut dem Hersteller soll die Technologie den Abstand zwischen PC- und Konsolen-Gaming sowie Mobile Gaming verringern. Es besteht direkt Kompatibilität zu etwa der Unreal Engine 5.5. Bald soll es auch ein Plugin für Unity geben.

Entwickler wie Enduring Games, Infold Games und Sumo Digital haben sich laut ARM bereits zu ASR bekannt und wollen es in ihren mobilen Spielen einsetzen.

Quelle: ARM