GOG.com startet ebenfalls mit Frühlingsangeboten durch

Neben Steam hat auch die Plattform GOG.com von CD Projekt einen Spring Sale in die Wege geleitet. Dabei sind sowohl ältere Retro-Games als auch neuere Spiele im Preis gefallen. Wer z. B. auf Point & Click Adventures der alten Schule steht, kann die ersten drei Spiele der Reihe „Black Mirror“ für jeweils 2,49 Euro mitnehmen. Die drei Spiele der Reihe „The Legend of Kyrandia“ gibt es ebenfalls für je nur 1,39 Euro. Retro-Freunde könnten aber auch an „The Adventures of Willy Beamish“ für 3,39 Euro Gefallen finden.

Dazu kommen auch aktuellere Titel wie das erste „Kingdom Come Deliverance“ in der Royal Edition mit allen Erweiterungen für 10 Euro. Die Erweiterung „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ gibt es für 22,49 Euro, während das Hauptspiel schon für 23,99 Euro erhältlich ist. Damit lässt sich also ebenfalls viel Zeit verbringen. Auch erwähnenswert ist „The Witcher 3: Wild Hunt“ in der Complete Edition für 10 Euro.

Gegenüber dem Kauf von Spielen im Epic Games Store oder bei Steam hat GOG.com den immensen Vorteil, dass alle Spiele dort komplett frei von DRM sind. Das heißt, sie lassen sich z. B. auch herunterladen und vollkommen unabhängig von der Plattform archivieren. Eine sehr faire Sache, die man honorieren sollte.

Der aktuelle Frühlings-Sale bei GOG.com läuft bis 2. April 2025. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

Quelle: GOG.com