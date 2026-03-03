Windows 11 übernimmt Desktop-Vormachtstellung

Aktuelle Daten von Marktforschern zeigen einen deutlichen Machtwechsel auf dem Desktop: Windows 11 kommt demnach auf 72,6 Prozent Marktanteil, während Windows 10 auf 26,5 Prozent zurückgefallen ist. Der Abstand wächst spürbar. Im Herbst 2025 lag Windows 11 erst bei 55 Prozent Marktanteil und Windows 10 konnte zum Ende des Vorjahres sogar wieder Anteile aktiver Installationen zurückgewinnen.

Anzeige

Der Zeitpunkt dieser Verschiebung ist entscheidend. Seit dem Launch im Oktober 2021 tat sich Windows 11 lange schwer, Windows 10 ernsthaft zu verdrängen. Der eigentliche Wendepunkt scheint erst mit dem Support-Ende für Windows 10 gekommen zu sein. Lebenszyklus-Politik und Sicherheitsfristen erreichen offenbar mehr als Funktionsupdates oder UI-Modernisierungen es je konnten. Für viele Nutzer entfällt die aktive Upgrade-Entscheidung zudem ganz: Wer neue Hardware kauft, erhält Windows 11 vorinstalliert – der Marktanteil steigt unabhängig von Begeisterung oder Skepsis.

Zwei strukturelle Hürden hatten die Verbreitung über Jahre gebremst. Erstens die strengen Systemanforderungen von Windows 11. TPM 2.0, unterstützte CPU-Generationen und weitere Plattformkriterien schließen zahlreiche ältere, aber funktionstüchtige PCs vom offiziellen Upgrade aus. Zweitens die Kontenbindung: Der Einrichtungsprozess ist stark auf ein Microsoft-Konto ausgerichtet, was bei Teilen der Nutzerschaft auf Widerstand stößt – sei es aus Datenschutzgründen oder wegen administrativer Kontrolle. Zwar kursierten Umgehungslösungen für Hardware-Checks und Account-Zwang, doch Microsoft hat viele dieser Schlupflöcher schrittweise geschlossen.

Nicht alle Windows-10-Nutzer gehen den Wechsel mit. Ein Teil migriert stattdessen zu macOS oder zu Linux-Distributionen. Auch die seit Sommer 2024 forcierte „KI PC“-Strategie rund um Copilot+ PCs überzeugt nicht jeden. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend eindeutig: Windows 11 konsolidiert seine Position mit hoher Dynamik.

Ironischerweise wächst der Marktanteil trotz anhaltender Kritik an der Update-Qualität. Berichte über fehlende UI-Elemente beim Login, Performance-Einbrüche in bestimmten Gaming-Szenarien mit Nvidia-GPUs, Gaming-Probleme mit AMD-Grafikkarten oder sogar Boot-Probleme nach Sicherheitsupdates haben das Vertrauen nicht uneingeschränkt gestärkt. Microsoft hat Nachbesserungen angekündigt, doch die Debatte um Zuverlässigkeit und Nutzerkontrolle bleibt präsent.

Unterm Strich deutet alles darauf hin: Der Aufstieg von Windows 11 ist real – aber weniger das Resultat einer plötzlichen Begeisterungswelle als vielmehr eine Folge aus Support-Ende, Hardware-Refresh-Zyklen und schwindenden Optionen, dauerhaft bei Windows 10 zu bleiben.

Quelle: StatCounter