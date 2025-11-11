Microsoft Windows 11 erreicht über 55 Prozent Marktanteil

Windows 11 hat im Oktober 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Laut den aktuellen Zahlen von StatCounter läuft Windows 11 nun auf 55,17 Prozent aller PCs mit Microsofts Betriebssystemen weltweit. Damit überholt Windows 11 erstmals deutlich seinen Vorgänger, während Windows 10 auf 41,74 Prozent fällt. Gleichzeitig korrigierte StatCounter einen langjährigen Fehler in der Erfassung von Windows 7 – dessen Anteil wurde auf nur noch 2,5 Prozent angepasst. Ältere Versionen wie Windows 8 (0,34 %) oder das über 20 Jahre alte Windows XP (0,22 %) spielen praktisch keine Rolle mehr.

Der rasante Anstieg von Windows 11 überrascht kaum. Schon im Juni hatte Windows 11 Windows 10 endlich überholt und nachdem Microsoft den offiziellen Support für Windows 10 im Oktober 2025 beendet hat, mussten viele Privatnutzer und Unternehmen reagieren. Neue Hardware, verpflichtende Sicherheitsstandards (TPM 2.0, moderne CPUs) und die zunehmende Integration von KI-Funktionen haben den Umstieg zusätzlich beschleunigt. Die mit großem Abstand überwiegende Anzahl neuer PCs wird inzwischen mit Windows 11 ausgeliefert, und große Firmen haben ihre Migrationsprojekte weitgehend abgeschlossen.

Interessant ist, dass Microsoft ursprünglich davon ausging, dass Windows 11 erst 2026 die Mehrheit erreichen würde – der Übergang verlief jedoch deutlich schneller. Vor allem neue PC-Verkäufe und die Abschaltung älterer Systeme trieben den Wechsel voran.

Für die kommenden Monate zeichnet sich kein Stillstand ab: Mit dem geplanten Windows 11 26H1-Update im Frühjahr 2026 will Microsoft den Fokus weiter auf KI-Integration, Performance-Optimierungen und ein verbessertes Nutzererlebnis legen. Während Windows 10 langsam ausläuft, gilt klar: Windows 11 ist die Zukunft des Windows-Ökosystems.

Quelle: Statcounter