Nvidia dominiert den Markt für Grafikkarten mit 94 % Marktanteil

Nvidia ist aktuell der einzige Grafikkartenhersteller, der im Premium-Bereich aktiv ist. AMD und Intel fokussieren sich lediglich auf die Einstiegs- und Mittelklasse. Dabei ist die Dominanz von Nvidia laut den Marktforschern von Jon Peddie Research zuletzt noch gewachsen. Der Hersteller hielt im 2. Quartal 2025 rund 94 % der Marktanteile im Bereich der diskreten Grafikkarten. OEM-Varianten und GPUs in Notebooks sind hier also nicht eingerechnet.

Der Gesamtmarkt ist dabei im direkten Vergleich mit dem 1. Quartal 2025 um 27 % gewachsen – auf 11,6 Mio. ausgelieferte Grafikkarten. Jon Peddie Research spricht hier auch von Add-In-Board-Lösungen (AIB). Während Nvidia seine Marktanteile um 2,1 Prozentpunkte vergrößern konnte, rangiert AMD nun bei ca. 6 % Marktanteil. Intel bewegt sich mit seinen Arc-Modellen bei weniger als 1 % Markanteil.

Profitiert hat der Markt für Grafikkarten im 2. Quartal 2025 auch von der Angst vieler Verbraucher vor steigenden Preisen durch die neuen US-Zölle. Darum haben sich wohl viele Kunden verfrüht zu Upgrades entschlossen.

Quelle: Jon Peddie Research