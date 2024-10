Redmi 14C: Einstiegs-Smartphone startet zum reduzierten Preis

Xiaomi hat mit dem Redmi 14C ein neues Smartphone der Einstiegsklasse für den deutschen Markt vorgestellt. Es verwendet den Chip MediaTek Helio G81 Ultra und ein LC-Display mit 6,88 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederhol- und 240 Hz Touch-Abtastrate sowie einer Auflösung von 1.640 x 720 Pixeln. Preislich geht es bereits ab 139,90 Euro los – im Rahmen eines zeitlich beschränkten Launch-Rabatts.

So kostet das Redmi 14C mit 4 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz 139,90 Euro innerhalb der ersten 30 Tage nach Launch. Anschließend beträgt der reguläre Preis 149,90 Euro. Mit 8 GByte RAM und 256 GByte erhöht sich der Preis dann auf 159,90 Euro. Auch das ist ein reduzierter Preis, der für 30 Tage gilt. Danach beträgt der Normalpreis in diesem Fall 179,90 Euro. Wer eines der Smartphones vom 28. Oktober 2024 bis einschließlich 3. November 2024 über Mi.com kauft, erhält zudem im Rahmen einer Early-Bird-Aktion die Kopfhörer Redmi Buds 4 Active als Zugabe obendrauf.

Die Variante in Midnight Black nutzt für die Rückseite eine Glasoberfläche. Die Ausführungen in Sage Green mit matter Textur und Starry Blue im Sternenhimmel-Design bieten dann etwas Abwechslung im Design. Als Betriebssystem dient Android 14 mit HyperOS als Oberfläche. Die Selfie-Cam des Redmi 14C legt 13 Megapixel an, für die rückseitige Hauptkamera sind es 50 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixel.

Der Akku des Redmi 14C kommt auf 5.160 mAh und kann per USB-C mit 18 Watt geladen werden. Auch ein Fingerabdruckscanner ist vorhanden und sitzt an der Seite. Zu den weiteren Schnittstellen zählen 3,5-mm-Audio, microSD, Dual-SIM, NFC, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth und ein integriertes FM-Radio.

Quelle: Pressemitteilung