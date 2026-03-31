Nur noch wenige Tage: Smarte Osterdeals mit fast 50 Prozent Rabatt

Die zeitlich begrenzte Osteraktion von Tineco läuft nur noch bis zum 6. April, sodass wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen. Dabei sind moderne Reinigungsgeräte bei MediaMarkt und OTTO zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich – passend zum Frühjahrsputz sowie zu gemeinsamen Brunches und Familienbesuchen am Osterwochenende!

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Im Fokus stehen Nass- und Akkusauger, die mit aktueller Reinigungstechnologie und smarten Features ausgestattet sind. Alle Aktionsmodelle bieten ein 180°-Lay-Flat-Design für schwer erreichbare Stellen sowie die FlashDry-Funktion zur automatischen Reinigung und Trocknung der Bürstenrolle – ein praktisches Feature für hygienische Nutzung ohne großen Wartungsaufwand.

Das High-End-Modell Tineco S9 Artist Premium richtet sich an anspruchsvolle Nutzer. Es kombiniert starke Saugleistung mit intelligenter Sensorik, die den Verschmutzungsgrad erkennt und die Leistung automatisch anpasst. Motorisierte Rollen erleichtern zusätzlich die Handhabung. Während der Aktion ist das Gerät für 469 Euro statt 899 Euro erhältlich – ein deutlicher Preisnachlass von 48 Prozent.

Für intensive Hartbodenreinigung bietet sich der Tineco S7 Max Pro an. Neben der Kombination aus Saugen und Wischen setzt das Gerät auf einen Hochdruckwasserstrahl, der selbst hartnäckigen Schmutz löst. Ergänzt wird dies durch einen automatischen Scraper für streifenfreie Ergebnisse. Der Aktionspreis liegt bei 399 Euro (statt 649 Euro) – eine Ersparnis von 39 Prozent.

Die Osteraktion zeigt, wie stark sich smarte Haushaltstechnologie weiterentwickelt hat. Sensorbasierte Leistungssteuerung, automatisierte Reinigungssysteme und ergonomisches Design reduzieren den Aufwand im Alltag spürbar – gerade beim Frühjahrsputz ein klarer Vorteil.

Quelle: Tineco-Osterdeals