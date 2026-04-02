Epic Games Store: Ab sofort ist „Clone Drone in the Danger Zone“ gratis

Der Epic Games Store verschenkt ab sofort das Spiel „Clone Drone in the Danger Zone“. Dabei handelt es sich um ein Indie-Spiel mit Retro-Grafik. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Robo-Gladiators und müsst euch im Third-Person-Schwertkampf mit Gegnern messen. Freilich ist dieses Freebie auch ein Weg, um neue Spieler zur Plattform zu locken.

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Der Grafikstil von „Clone Drone in the Danger Zone“ erinnert am ehesten an „Minecraft“. Dabei kann von den Robotern jedes Körperteil abgetrennt werden, sodass es gilt, stets auf der Hut zu sein. Regulär kostet jenes Spiel sonst 17,99 Euro im Epic Games Store. Außer der Reihe verschenkt die Plattform aber tatsächlich noch einen weiteren Titel.

Zum 25-jährigen Jubiläum verschenkt der Epic Games Store auch noch „Tomak: Save the Earth – Regeneration“. In diesem Spiel geht es darum, die Liebesgöttin Evian in einem Blumentopf aufzuziehen und so die Menschheit vor der Ausrottung zu bewahren. Das schräge Spiel hat bis heute seine Fans – nun kann man gratis hereinschauen.

Quelle: Epic Games Store