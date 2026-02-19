Epic Games Store: Ab sofort ist „Return to Ash“ gratis

Der Epic Games Store hat ab sofort wieder ein kostenloses Spiel im Angebot: Heute löst nämlich das narrative Adventure „Return to Ash“ die Titel aus der letzten Woche ab. Wer Interesse hat, kann das Game zu seiner Sammlung hinzufügen und dann für immer behalten. Voraussetzung ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto beim Epic Games Store.

So erfüllen die Gratis-Spiele der Woche natürlich den Zweck, neue Kunden zum Epic Games Store zu locken. Da schwingt eben die Hoffnung mit, dass diese am Ende nicht nur die wöchentlichen Spiele für lau mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store investieren. „Return to Ash“ ust dabei jedenfalls ein Spiel, bei dem der Spieler im Jenseits erwacht. Man verkörpert die jung verstorbene Ashleigh, die sich nicht nur mit dem Tod, sondern auch mit anderen Verstorbenen anfreunden kann. Das Gameplay beschränkt sich weitgehend auf Antworten in Dialogen. So handelt es sich hier um ein Visual Novel.

Im Fokus stehen die emotionale Erzählung und der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen. Da man im Verlauf einer zwei- bis vierstündigen Spielrunde immer wieder Entscheidungen treffen muss, gbt es auch grundverschiedene Enden. Dabei kommt ein spezieller Anime-Grafikstil in Verbindung mit einem verträumten Soundtrack zum Einsatz. Wir wünschen viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store