Epic Games Store: Ab sofort sind „Nobody Wants to Die“ und „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort zwei neue Spiele kostenlos. Sie lösen die Gratis-Inhalte aus der letzten Woche ab. So geht es dieses Mal dystopisch zu, denn das Science-Fiction-Spiel „Nobody Wants to Die“ ist bis zum nächsten Donnerstag gratis. Dabei handelt es sich um ein narratives Adventure aus der Egoperspektive, in welchem der Spieler in die Rolle des Detective James Karra schlüpft. Dieser ermittelt im New York des Jahres 2329, um einen Serienmörder zu fassen.

Anzeige

Dabei finden wir uns in einer Zukunft wieder, in der das menschliche Bewusstsein von einem Körper zum nächsten transferiert werden kann und den Reichen Unsterblichkeit verheißt. Hier geht es dann aber nicht um wilde Ballereien, sondern um das Lösen von Rätseln – wie es sich für eine Detektivgeschichte mit Noir-Atmosphäre gehört. Dank der Unreal Engine 5 ergibt sich eine durchaus beeindruckende Grafikkulisse.

Ebenfalls Detektiv spielen können Interessierte auch im zweiten Gratis-Spiel, nämlich „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“. Als Detective McQueen löst man mit Pixel-Grafik sechs verschiedene Fälle. Dabei geht es in der Stadt Twin Lakes einerseits um paranormale Ereignisse, andererseits auch um Alltagsarbeiten, um den Bewohnern zu helfen. Da ist also auch immer eine gute Portion Humor dabei.

Quelle: Epic Games Store