Gothic: Remake des deutschen RPG-Klassikers erscheint am 5. Juni 2026

Das Remake des Spiels „Gothic“, ursprünglich vom deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes kreiert, trägt jetzt ein offizielles Erscheinungsdatum: Es ist der 5. Juni 2026. Die Neuauflage stammt dabei von Akimia Interactive und soll die Magie des Originals mit moderner Technik kombinieren. Beispielsweise behält man die grobschlächtige Ruhrpott-Sprache bei, liefert aber 4K-Grafik in Kombination mit Features wie Nvidia DLSS, AMD FSR und mehr.

Die offene Spielwelt und der gehobene Schwierigkeitsgrad von „Gothic“ sollen auch im Remake erhalten bleiben. Erscheinen wird der Titel dabei nicht nur für Windows-PCs, sondern auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Digitale Vorbestellungen sollen schon bald möglich sein. Eine Demo ist bereits spielbar. Erfreulich ist, dass das Remake für den PC nicht nur via Steam, sondern auch DRM-frei via GOG.com vertrieben wird.

Neben einer Standardversion bringt der Publisher THQ Nordic auch eine Sammleredition auf den Markt. Als Boni enthält diese neben dem Spiel auch eine 34 x 24 cm große Schläfermaske mit Wandhalterung, ein Echtleder-Notizbuch, ein Echtlederarmband und den Original-Soundtrack. Das Remake von „Gothic“ soll rund 50 Spielstunden RPG-Gameplay bieten.

