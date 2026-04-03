Raspberry Pi: Neues Modell mit 3 GByte RAM – und Preiserhöhungen

Diverse Modelle des Mini-Computers Raspberry Pi sind in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrfach teurer geworden. Ein Ende der Fahnenstange scheint noch nicht in Sicht zu sein. Denn just hat die Raspberry Pi Foundation weitere Preiserhöhungen bestätigt. Als Ursache nennt man abermals die aktuelle Speicherkrise, welche vor allem die Kosten für RAM steil nach oben getrieben hat. Aufgrund der neuen Preiserhöhung verteuern sich die Raspberry Pi 4 und 5 aber auch die Compute-Module.

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Um den potenziellen Käufern entgegenzukommen, führt man gleichzeitig ein neues Modell ein: den Raspberry Pi 4 mit 3 GByte RAM. Diese neue Zwischenstufe soll es möglich machen, für die eigenen Bedürfnisse vielleicht hier eine geeignetere und günstigere Anlaufstelle als beim teureren 4-GByte-Modell zu finden. Identisch geblieben sind im Übrigen die Preise der Ausführungen mit 1 und 2 GByte RAM. Die hatten sich allerdings auch schon vorab verteuert, sind also lediglich bei dieser Runde ausgenommen.

Aktuell ist also ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, um über den Kauf eines Raspberry Pi nachzudenken. Allerdings bleibt natürlich die Frage, wann sich die Preise wieder normalisieren könnten. Die Raspberry Pi Foundation stellt jedenfalls in Aussicht, die Preise wieder zu senken, sobald sich die Lage entspannt. Marktforscher haben dazu jedoch sehr unterschiedliche Prognosen erstellt. Während einige ab der 2. Jahreshälfte 2026 Entspannung erwarten, rechnen andere damit, dass die Lieferengpässe im schlimmsten Fall noch Jahre andauern könnten.

Produkt Speicherkapazität Preisanstieg (USD) Raspberry Pi 4|5 4 GByte 25 Raspberry Pi 4|5 8 GByte 50 Raspberry Pi 5 16 GByte 100 Raspberry Pi 500 (Unit-only und Kit) – 50 Raspberry Pi 500+ (Unit-only) – 150 Raspberry Pi 500+ (Kit) – 150 Compute Module 4|4S 1 GByte 11,25 Compute Module 4|4S und 5 2 GByte 12,50 Compute Module 4|4S und 5 4 GByte 25 Compute Module 4|4S und 5 8 GByte 50 Compute Module 5 16 GByte 100 Development Kit für Compute Module 5 – 25 Raspberry Pi AI Hat+ 2 – 50

Quelle: Raspberry Pi Foundation