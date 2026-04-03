Apple verabschiedet sich von seinen KI-Träumen

Apple wollte mit Apple Intelligence und Siri im KI-Ringen an vorderster Front kämpfen. Doch immer wieder gab es Rückschläge für die interne Entwicklung. Am Ende musste man mit Google einen Deal abschließen und verwendet inzwischen hinter den Kulissen Gemini. Es heißt, letztendlich wolle der Hersteller aus Cupertino nun einen Paradigmenwechsel vollziehen. Man will von der eigenen KI-Entwicklung weitgehend Abstand nehmen und sich mehr auf eigene Hardware sowie den App Store fokussieren.

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Offenbar ist Apple klar, dass der Vorsprung, den Konkurrenten wie Google, Microsoft oder auch OpenAI bereits haben, zu schwer einzuholen wäre. Zumal man in eigene KI-Rechenzentren und entsprechende Server Milliardenbeträge investieren müsste – mit ungewissem Ausgang. Deswegen will Apple bei seiner bewährten Kombination aus eigener Hardware und lukrativen Diensten bleiben. KI wird für den Hersteller dennoch ein Thema bleiben, aber eben eher in Partnerschaften mit Drittanbietern aufgearbeitet.

Apple Intelligence und Siri sollen deswegen angeblich nach und nach für KI-Tools von Drittanbietern geöffnet werden. Die Kontrolle des Ökosystems wird man aber weiterhin fest in der Hand halten. Apple würde mit dieser Strategie das KI-Rennen aufgeben, aber versuchen, am Rande weiterhin die Hand offenzuhalten – um z. B. Provisionen über den App Store abzugreifen. Ob der Plan aufgeht, wird uns die Zeit zeigen.

Quelle: Bloomberg