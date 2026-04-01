Google Pixel 11: Leaks zeigen behutsame Weiterentwicklung

Neue CAD-Renderings des kommenden Google Pixel 11 sind aufgetaucht und geben einen frühen Einblick in Googles nächste Smartphone-Generation. Überraschend ist vor allem, wie konsequent Google an seiner aktuellen Designsprache festhält: Statt eines radikalen Umbruchs setzt das Unternehmen erneut auf gezielte Detailverbesserungen.

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Laut den Leaks bleibt das Gehäuse nahezu unverändert. Mit Abmessungen von etwa 152,8×72 mm sowie einer Dicke von 8,5 mm bewegt sich das Gerät praktisch auf dem Niveau des Vorgängers, den im August 2025 präsentieren Google Pixel 10 Smartphones. Die minimale Reduktion um 0,1 mm dürfte im Alltag kaum spürbar sein, deutet aber auf Optimierungen im internen Aufbau hin. An der Front fallen vor allem die leicht schmaleren Displayränder auf. Auch wenn der Unterschied subtil ist, wirkt das Gesamtbild dadurch moderner und aufgeräumter.

Eine kleine, aber sichtbare Änderung betrifft die Rückseite. Die charakteristische horizontale Kameraleiste bleibt erhalten, bekommt jedoch ein neues Erscheinungsbild: Statt eines zweifarbigen Designs setzt Google nun auf eine vollständig schwarze Kameraeinheit. Diese Anpassung sorgt für einen homogeneren Look, ohne das ikonische Pixel-Design aufzugeben.

Offizielle Hardwaredetails stehen noch aus. Erwartet wird jedoch der neue Google Tensor G6 Chip, der die nächste Evolutionsstufe von Googles hauseigener SoC-Reihe darstellen dürfte. Branchenberichten zufolge könnte erstmals ein Modem von MediaTek zum Einsatz kommen, anstelle der bisherigen Samsung-Lösungen. Sollte sich dies bestätigen, könnten sich insbesondere bei Konnektivität und Energieeffizienz Veränderungen ergeben. Konkrete Aussagen lassen sich allerdings erst mit der offiziellen Vorstellung treffen.

Wie bei früheren Pixel-Generationen wird auch das Pixel 11 derzeit für einen Launch im August erwartet. Bis dahin dürften weitere Leaks folgen, die ein vollständigeres Bild der technischen Ausstattung liefern.

Quelle: Android Headlines