Google Pixel 10 Pro: Offizieller Teaser zeigt das Smartphone

Das Google Pixel 10 wird offiziell erst am 20. August 2025 vorgestellt. Allerdings gibt es natürlich bereits vorab zahlreiche Leaks zu dem neuen Gerät und seinem Geschwistermodell Pixel 10. So sollen die Preise für die neuen Smartphones in Deutschland angeblich etwa ab 899 Euro beginnen. So viel könnte das Pixel 10 mit 128 GByte Speicherplatz kosten. Ein Pixel 10 Pro soll es ab 1.099 Euro geben. Wer das Pixel 10 Pro XL wünscht, wird wohl mindestens 1.299 Euro auf den Tisch legen müssen. Inzwischen liegt schon einmal ein Teaser-Video zum mobilen Endgerät vor.

Das Teaser-Video, welches das Google Pixel 10 Pro zeigt, stammt von Google selbst. Offenbar wollte man damit den Leaks ein Ende machen, denn zahlreiche Render-Aufnahmen sickerten bereits durch und präsentierten die kommende Pixel-Generation. Wer sich zudem neu für Werbemails von Google anmeldet, soll zum Launch der kommenden Pixel 10 ein exklusives Angebot erhalten. Konkreter wird das Unternehmen da aber noch nicht, außer, dass es sich um einen Gutscheincode handeln soll. Dieser soll ab 19. August 2025 bis 11. September 2025 gelten.

Die Google Pixel 10 sollen als SoC den neuen Tensor G5 einsetzen, der nicht mehr bei Samsung, sondern bei TSMC gefertigt wird. Zudem ist von einer Triple-Kamera die Rede. Erscheinen sollen die Smartphones offenbar in den Farben Obsidian, Indigo, Frost und Limoncello.

Quelle: Google