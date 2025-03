Google Pixel 9a: Das ist das neue Mittelklasse-Smartphone

Google hat das neue Mittelklasse-Smartphone Pixel 9a vorgestellt, welches ab sofort den neuen Einstieg in die Pixel-Modellreihe des Unternehmens markiert. Es kommt mit wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz in den Handel und soll ab „Anfang April 2025“ erhältlich sein. So kann man sich derzeit zwar für eine Benachrichtigung vormelden lassen, Vorbestellungen lassen sich aber noch nicht abgeben. Preislich rangiert das mobile Endgerät bei 549 (128 GByte) bzw. 649 (256 GByte) Euro.

Anzeige

Als SoC dient so oder so der Tensor G4, welcher auch in den Google Pixel 9 und 9 Pro steckt. An Bord ist auch ein pOLED-Display mit 6,3 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.424 x 1.080 Pixeln sowie einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Zu den weiteren Spezifikationen zählen 8 GByte RAM und ein Akku mit 5.100 mAh. Dieser kann sowohl via USB-C als auch per Qi kabellos aufgeladen werden. Als Maße des Smartphones nennt Google uns 154,7 x 73,3 x 8,9 mm bei einem Gewicht von 185,9 g.

Das Google Pixel 9a setzt auf eine Frontkamera mit 13 Megapixeln und eine rückseitige Hauptkamera mit 48 Megapixeln, mit OIS (Weitwinkel) und 13 Megapixeln für den Ultra-Weitwinkel-Sensor. Es sind auch Makro-Aufnahmen möglich, die dann aus den Weitwinkel-Bildern ausgeschnitten werden. Das Smartphone ist nach IP68 zudem gegen Staub und Wasser gewappnet. Für den Sound sorgen integrierte Stereo-Speaker.

Als Schnittstellen weist Google USB-C (Version 3.2), Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, 4G / 5G, NFC und Co. aus. Ein Slot für microSD fehlt genauso wie ein klassischer Kopfhöreranschluss. Wer Interesse an dem Google Pixel 9a hat, sollte wohl die Preise beobachten. Möglicherweise ist sonst das Pixel 9 wegen des geringen Aufpreises der bessere Deal.

Quelle: Google