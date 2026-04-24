Samsung & Kingston erhöhen SSD-Preise um über 10 Prozent

Der Speichermarkt gerät weiter unter Druck: Mit Samsung Electronics und Kingston Technology haben zwei der einflussreichsten Akteure der Branche Preiserhöhungen von mehr als zehn Prozent für SSDs angekündigt. Beide Unternehmen haben ihre Distributionspartner bereits informiert. Während Samsung die höheren Preise teilweise schon umgesetzt hat, plant Kingston eine vergleichbare Anpassung über sein gesamtes SSD-Portfolio im gleichen Zeitraum.

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Als weltweit größter Hersteller von NAND-Flash spielt Samsung eine Schlüsselrolle bei der Festlegung globaler Preisniveaus. Kingston wiederum verfügt über eine starke Marktstellung im Consumer-Segment für SSDs und Speicherprodukte. Wenn Anbieter dieser Größenordnung ihre Preise parallel anheben, bleibt die Wirkung selten isoliert. Vielmehr deutet dies in der Regel auf eine strukturelle Marktverschiebung hin, die sich entlang der gesamten Lieferkette bis in den Einzelhandel fortsetzt.

Kurzfristig werden die Auswirkungen vor allem auf Großhandelsebene sichtbar. Distributoren müssen neue Ware zu höheren Einkaufspreisen beziehen. Im Retail-Bereich folgt die Anpassung üblicherweise zeitverzögert: Bestehende Lagerbestände werden zunächst abverkauft, bevor neue Chargen mit aktualisierten Preisen in den Markt gelangen. Daraus ergibt sich häufig ein schrittweiser, aber kontinuierlicher Anstieg der Endkundenpreise über mehrere Wochen hinweg. Marktforscher hatten bereits Anfang Februar gewarnt, dass sich die Speicherpreise im ersten Quartal 2026 verdoppeln könnten, sowohl bei RAM als auch SSDs.

Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Preiserhöhungen Teil eines größeren Trends im NAND-Flash-Markt sind. Ob steigende Produktionskosten, Angebotsverknappung oder strategische Margenverbesserung im Vordergrund stehen, lässt sich nicht eindeutig isolieren – das Ergebnis ist jedoch eine weitere Verknappung des Preisniveaus im Storage-Segment. Bereits in den vergangenen Monaten waren steigende SSD-Preise zu beobachten, und die jüngsten Maßnahmen dürften diese Entwicklung zusätzlich verstärken.

Zudem ist davon auszugehen, dass weitere Hersteller nachziehen. In einem kompetitiven Marktumfeld kann eine deutlich niedrigere Preisstrategie gegenüber den Marktführern zu erheblichem Margendruck führen. Entsprechend wahrscheinlich ist eine Angleichung der Preisstrukturen durch zusätzliche Anbieter, was die Effekte auf weitere Produktkategorien ausdehnen könnte.

Für Endkunden und Systemintegratoren gewinnt damit der Faktor Timing an Bedeutung. Steigende SSD-Preise könnten die Gesamtkosten neuer PC-Builds und Upgrades spürbar erhöhen – insbesondere bei Systemen mit hohem Speicherbedarf oder leistungsorientierten Konfigurationen. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, ist mittelfristig mit einem anhaltend höheren Preisniveau im SSD-Markt zu rechnen.

Quelle: IT Home (China)