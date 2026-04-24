USB-C: Ladeanschluss wird ab 28. April 2026 zur Pflicht für Notebooks

Für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, aber auch Digitalkameras ist USB-C als Ladeanschluss bereits seit Ende 2024 verpflichtend. Ab dem 28. April 2026 gilt dies auch für Notebooks. (Fast) alle neuen Laptops, die ab jenem Stichtag in der Europäischen Union (EU) auf den Markt kommen, müssen dann USB-C zur Aufladung nutzen. Allerdings wird es viele Ausnahmen geben.

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Die meisten Hersteller haben ihre Notebooks bereits innerhalb der letzten Jahre auf USB-C als Ladeanschluss umgestellt. Zuvor dominierten proprietäre Schnittstellen, was für viele Kunden zum Ärgernis wurde. Beispielsweise zählte es zur Regel, dass man ein Notebook von Lenovo nicht mit einem Ladekabel eines HP-Laptops aufladen konnte. Doch die EU-Richtlinie 2022/2380 ist seit Oktober 2022 bekannt, sodass die Hersteller proaktiv reagieren konnten.

Auch müssen die Hersteller den Laptops jetzt keine Netzteile mehr beilegen. In Zukunft dürften also alleine aus Kostengründen viele Modelle ohne Netzteil in den Handel gehen. Doch wir haben ja Ausnahmen erwähnt. Das wären besonders leistungsfähige Notebooks wie Gaming-Laptops oder mobile Workstations. Diese dürfen weiterhin mehrpolige, runde Ladeanschlüsse verwenden, da das Powerlimit von USB-C, derzeit maximal 240 Watt, für sie nicht ausreicht.

Der nächste Schritt ist im Übrigen für 2028 geplant: Ab jenem Jahr müssen auch die Ladegeräte USB-C als Anschluss verwenden.

Quelle: Heise