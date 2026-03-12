Windows 11: Ab April 2026 verteilt Microsoft einen Xbox-Modus

Microsoft hat mit Project Helix bereits vage die nächste Xbox-Generation angekündigt. Diese soll nach aktuellem Stand der Dinge Ende 2027 auf den Markt kommen und wird wohl stark einem Komplett-PC ähneln – dem Konzept, welches auch Valves Steam Machine nutzt. Im Rahmen der GDC 2026 hat man nun noch mehr Informationen verraten – auch zur engeren Verzahnung von Windows 11 und dem Xbox-Ökosystem.

Bereits ab April 2026 will Microsoft nämlich in ausgewählten Regionen einen Xbox-Modus für Windows 11 verteilen. Dabei dürfte es sich um die breite Verteilung des speziellen Xbox-Dashboards handeln, das wir vom Asus ROG Xbox Ally kennen. Der neue Xbox-Modus dürfte vor allem an PC-Gaming-Handhelds seinen Sinn haben, aber vielleicht auch an manchem Gaming-Notebook Verwendung finden. So ist jener Darstellungsmodus auch für Controllereingaben optimiert.

Kurz hat Microsoft auch wieder Project Helix angerissen. Alpha-Hardware soll ab Anfang 2027 an Entwickler gehen. Das spricht für eine Veröffentlichung der fertigen Konsole Ende 2027 oder Anfang 2028. Fest steht, dass die nächste Xbox wieder einen Chip von AMD einsetzen wird. Obendrein wird sie Upscaling der nächsten Generation dank „FSR Next“ bieten. Die Redmonder versprechen bereits eine Premium-Konsole, bei der man allerdings schon sicher sein kann, dass diese auch ein entsprechendes Preisschild tragen wird.

Quelle: Xbox.com