Microsoft Project Helix: Das könnte die nächste Xbox kosten

Microsoft hat kürzlich seine kommende Spielekonsole mit dem Arbeitstitel „Project Helix“ erneut angedeutet. Sie soll für die nächste Xbox-Generation stehen und eine erhebliche Wende vollziehen. So wollen die Redmonder ihre Konsolen näher an den PC rücken. Das heißt, dass sowohl Xbox- als auch PC-Spiele auf der Plattform laufen werden. Obendrein soll es wohl verschiedene Hardware-Konfigurationen und einen echten Windows-Modus geben. Inzwischen gibt es auch nähere Spekulationen zum Preis.

Demnach könnte die Xbox Next-Gen zwischen 999 und 1.199 US-Dollar kosten. Project Helix soll dabei deutlich leistungsfähiger als die PlayStation 6 sein. Letztere wird dafür aber günstiger sein und eher dem klassischen Konsolenmodell folgen. Vorsicht jedoch: Die Spekulationen um den Preis stammen vom umstrittenen YouTuber Moore’s Law is Dead, dessen Trefferquote bei solchen Gerüchten etwas wackelig ist.

Die nächste Xbox könnte demnach eine GPU nutzen, die in eine ähnliche Richtung gehen soll wie der kommende Nachfolger der AMD Radeon 9070 XT. Ob Microsoft mit diesem Ansatz nach dem Flop der Xbox Series X|S wieder Gamer für sich gewinnen wird oder im Konsolenmarkt endgültig in die Bedeutungslosigkeit absteigt, muss uns natürlich die Zeit zeigen. Der Hersteller wendet mittlerweile eine Multiplattform-Strategie an und veröffentlicht keine Exklusivtitel mehr für seine Plattformen.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)