Steam Machine: Valve bekräftigt seine Pläne für 2026

Valve hat zuvor bestätigt, dass die hauseigene Steam Machine, im Grunde ein Mini-PC mit Steam OS, sich verzögern wird. Eigentlich wollte man zum aktuellen Zeitpunkt bereits den Preis des Geräts mitgeteilt haben. Doch aufgrund der Speicherkrise sind die Pläne durcheinandergeraten. Immerhin bestätigt Valve jetzt nochmals, dass die Steam Machine sowie der Steam Frame definitiv noch 2026 auf den Markt kommen sollten.

Zwischenzeitlich kamen daran Zweifel auf, denn Valve schrieb vage, dass man „hoffe“ die Veröffentlichung noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen. Sicher hörte sich das nicht an. Doch jetzt schließt man eine Verschiebung auf 2027 zumindest aus. Im Übrigen handelt es sich beim Steam Frame um ein neues VR-Headset. Zudem ist auch noch ein neuer Steam-Controller angedacht, welcher der neuen Steam Machine direkt beiliegen soll.

Valve wollte die Steam Machine und den Steam Frame ursprünglich in der 1. Jahreshälfte 2026 veröffentlichen und den Preis Anfang 2026 bestätigen. Aufgrund der anhaltenden Speicherkrise musste man die Planung aber abändern. Ziemlich sicher kann man sein, dass Valve die ursprünglich intern festgelegten Preise wohl nach oben korrigieren wird.

