Epic Games Store: Ab sofort sind „Cozy Grove“ und „Isonzo“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort wieder zwei Spiele kostenlos zu haben. Damit will die Plattform natürlich vorwiegend Neukunden anlocken. Die Hoffnung dabei: Dass diejenigen, welche sich die wöchentlichen Gratis-Spiele im Store sichern, später auch einmal den ein oder anderen Euro im Store investieren. Jetzt ist jedenfalls die Ablösung für die Games der letzten Woche fällig.

Als erstes Spiel gibt es „Cozy Grove“ kostenlos. Dabei handelt es sich um eine Simulation, in welcher der Spieler die Rolle eines sogenannten Geisterfinders übernimmt, der auf einer Insel versteckte Geheimnisse entdeckt und spukenden Gespenstern zur letzten Ruhe verhilft. Ein wesentliches Merkmal des Titels sind die handgezeichneten Landschaften.

Dazu ist auch noch der Ego-Shooter „Isonzo“ kostenlos, welcher im 1. Weltkrieg spielt. Der Titel bietet sowohl einen Einzel- als auch einen Multiplayer-Teil. Das Game stammt von den Machern von „Verdun“ und „Tannenberg“.

Quelle: Epic Games Store