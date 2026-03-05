Epic Games Store: Ab sofort ist „Turnip Boy Robs a Bank“ gratis

Im Epic Games Store erfolgt heute einmal wieder die Ablösung. Das heißt, die Gratis-Spiele aus der letzten Woche machen Platz für neue Inhalte. Kostenlos ist dabei diese Woche bzw. bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr das Indie-Sequel „Turnip Boy Robs a Bank“. Es handelt sich hier um den Nachfolger des Überraschungshits „Turnip Boy Commits Tax Evasion“.

Anzeige

Dieses Game mischt Comedy mit Rogue-lite und richtet sich an Einzelspieler. So schlüpft man in „Turni Boy Robs a Bank“ in die Rolle einer kleinen Rübe, die zwar unscheinbar und niedlich wirkt, aber vor Straftaten nicht zurückschreckt. Im Zuge einer Partnerschaft mit der gefürchteten Gewürz-Gang gilt es den schrägsten Bankraub aller Zeiten zu planen und durchzuführen. Dabei geht es auch in die düsteren Abgründe und die Geschichte der Botanik-Bank.

Ergänzend spendiert Epic Games noch für das Free-to-Play-Spiel „Idle Champions of the Forgotten Realms“ ein Inhalts-Paket. Wer sich vom 5. bis 12. März, 11:00 Uhr ET, über den Epic Games Store im Spiel anmeldet, erhält mehrere Gratis-Champions (Raistlin, Gale, Spurt, Briv und Ellywick) sowie 32 Platintruhen für jeden dieser Champions, zwei Wochentränke und einen exklusiven Baaz-Drakonier-Diener.

Quelle: Epic Games Store