Epic Games Store: Ab sofort ist „Universe for Sale“ gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort der Titel „Universe for Sale“ kostenlos. Dieser löst die Games aus der letzten Woche ab. Wie immer, so geht es der Plattform damit natürlich darum, Neukunden zum Store zu locken. Es schwingt also die Hoffnung mit, dass jene sich am Ende nicht nur regelmäßig die Gratis-Spiele der Woche sichern, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro investieren.

Um das kostenlose Spiel der Woche in Anspruch zu nehmen, wird entsprechend ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store benötigt. So lässt sich dann auf einfache Weise das neue Spiel „Universe for Sale“ der eigenen Bibliothek hinzufügen. Hier handelt es sich im Übrigen um ein Singleplayer-Adventure mit handgezeichnetem Grafikstil.

Als Spieler erkundet man dabei eine Kolonie auf dem Jupiter. Man arbeitet sich durch Teehäuser, Kuriositäten-Shops und mehr. Jeder der Bewohner, ob Mensch, Alien oder Roboter, hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Inmitten dieser Kulisse findet dich Lila, welche die Fähigkeit hat, neue Universen zu erschaffen. Für sie ist diese Kraft jedoch so gewöhnlich, wie den Morgenkaffee aufzubrühen.

Klingt nach einem Titel, den man sich sicherlich einmal zum Nulltarif anschauen kann. Wer das Spiel jedoch schon besitzt oder einfach kein Interesse hat: Am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr halten dann die nächsten Gratis-Games Einzug.

Quelle: Epic Games Store