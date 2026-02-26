Epic Games Store: Ab sofort sind „My Night Job“ und „Boxes: Lost Fragments“ kostenlos

Im Epic Games Store gibt es, wie jede Woche, wieder zwei Spiele kostenlos. Die neuen Titel „Box: Lost Fragments“ und „My Night Job“ lösen also ab sofort die Inhalte aus der letzten Woche ab. In beiden Fällen handelt es sich um Indie-Spiele, welche mittlerweile für jeweils 13,49 bzw. 8,99 Euro zu haben sind. Mit den Gratis-Games will Epic Games natürlich weiterhin Kunden zu seinem Store locken.

Dabei schwingt also die Hoffnung mit, dass die Spieler am Ende nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele einstreichen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren. Doch kommen wir konkreter zu den neuen Titeln. „Boxes: Lost Fragments“ ist dabei ein Rätselspiel. Als Dieb wollte man eigentlich eine Villa ausräumen, wird dann aber darin gefangen. Nur durch das Lösen mysteriöser Puzzles könnte am Ende vielleicht doch noch ein Entkommen möglich sein.

Dazu kommt noch das Retro-Spiel „My Night Job“, das sich mit Pixel-Grafik und einer Mischung aus Plattformer und Survival an den Horror-Klischees der 1980er-Jahre bedient. Dabei ist aber eine gehörige Portion Humor im Spiel.

Quelle: Epic Games Store