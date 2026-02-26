Nvidia GeForce: 2026 sind Lieferengpässe bei den Grafikkarten zu erwarten

Nvidia hat wie viele Hersteller aktuell ebenfalls mit der Speicherkrise zu kämpfen. Wobei man durchaus auch zu den Verursachern zählt. Schließlich heizt der Hersteller den KI-Hype kräftig mit an und beliefert Datenzentren mit seinen KI-Beschleunigern. Doch in anderen Produktsegmenten fehlt dann der benötigte Speicher wieder – etwa bei Grafikkarten. So hat Nvidia bei der Bekanntgabe seiner aktuellen Finanzergebnisse über Lieferengpässe gesprochen.

So geht man davon aus, dass die eigenen Gaming-Umsätze unter Druck geraten werden. Das liege nicht an mangelnder Nachfrage, sondern an mangelndem Angebot. Man werde also nicht ausreichend GeForce-Grafikkarten bzw. Chips und VRAM liefern können, um den Bedarf zu decken. Allerdings ist Nvidia nicht im Einzelnen darauf eingegangen, mit was für Modellen es genau Lieferengpässe geben soll.

Dabei hat Nvidia weiterhin dementiert, dass man einzelne GeForce-Modelle eingestellt habe. Grundsätzlich werde das gesamte Line-up weiterhin angeboten. Allerdings kann man am Markt eine schlechte Verfügbarkeit diverser Modelle wie der GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 oder auch GeForce RTX 5090 bemerken. Ist Lagerbestand vorhanden, dann wechseln die Grafikkarten für Verkaufspreise den Besitzer, die massiv über den unverbindlichen Preisempfehlungen liegen,

Quelle: The Motley Fool