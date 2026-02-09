Nvidia GeForce RTX Titan: Gerüchte um neues Grafikkarten-Flaggschiff für 2026

Nvidia soll Gerüchten zufolge eine neue Grafikkarte für 2026 planen. Bei der Absage der Super-Modelle soll es zwar bleiben, dafür sei aber ein neues Premium-Flaggschiff angedacht. Die Nvidia RTX Titan Blackwell soll also selbst eine GeForce RTX 5090 alt aussehen lassen. Denkbar ist aktuell wohl auch eine Namensgebung als GeForce RTX 5090 Ti. Ob man den Gerüchten wirklich Glauben schenken kann, ist aber schwer zu sagen.

Angeblich werde die neue Grafikkarte RTX Titan Blackwell bzw. GeForce RTX 5090 im 3. Quartal 2026 auf den Markt kommen. Unwahrscheinlich klingt das, weil schon die GeForce RTX 5090 aktuell kaum am Markt zu bekommen ist – oder zu extrem überhöhten Preisen. Das eröffnet die Frage, wie Nvidia es da handhaben möchte, wenn noch eine mächtigere Grafikkarte erscheint, die vermutlich kaum praktisch verfügbar sein würde – und neue Preisrekorde aufstellen müsste.

Auch technisch könnte die Umsetzung schwierig und kostspielig werden. Deswegen sollte man die aktuellen Gerüchte auch mit erheblicher Skepsis wahrnehmen. Nvidia selbst schweigt natürlich zum Thema – so wie man auch den Super-Refresh der GeForce RTX 50 nie bestätigt oder dementiert hat.

Quelle: Overclocking