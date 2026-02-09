Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6: Pro-Version des Chips könnte für eine Preisexplosion sorgen

Qualcomm wird seinen kommenden Snapdragon 8 Elite Gen 6 angeblich in zwei Varianten veröffentlichen. So soll es neben dem Standard-Chip noch eine Pro-Version geben. Inzwischen sind dazu neue Details durchgesickert. Demnach wird beispielsweise nur die Pro-Version des SoCs für Smartphones den neuen LPDDR6-RAM unterstützen. Das Standardmodell soll bei LPDDR5X kleben bleiben.

Auch soll der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro eine höherwertige GPU mit mehr Cache einsetzen. Intern läuft der Chip angeblich unter der Bezeichnung SM8975, während Qualcomm die Standardvariante als SM8950 führt. Beide SoCs sollen im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Dabei ist der Pro-Chip offenbar für Ultra-Premium-Smartphones gedacht. Allerdings dürften solche Modelle dann wohl auch extrem teuer werden – nicht nur wegen des Chips an sich, sondern auch wegen der Speicherkrise.

In Kombination mit LPDDR6-RAM würden Smartphones mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro also wohl neue Preisgrenzen aufstellen. Möglich ist aber auch, dass sich dann das Gros der Hersteller entweder doch für den schwächeren Snapdragon 8 Elite Gen 6 entscheidet oder das Pro-Modell aus Kostengründen mit LPDDR5X-RAM kombiniert.

Letzten Endes handelt es sich hier aber ohnehin noch um Gerüchte. Es bleibt also abzuwarten, welche Marketing-Strategie Qualcomm am Ende verfolgen wird.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)