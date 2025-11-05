Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6: Angeblich wird es eine mächtigere Pro-Version geben

Qualcomm bringt jedes Jahr einen neuen Flaggschiff-Chip auf den Markt. 2025 handelt es sich dabei etwa um den Snapdragon 8 Elite Gen 5. Doch im nächsten Jahr bahnt sich angeblich eine Veränderung an. So behaupten Quellen aus dem asiatischen Raum, dass der Hersteller sowohl eine Standard- als auch eine Pro-Version des SoCs auf den Markt bringen werde.

Anzeige

Der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro soll schnelleren LPDDR6-RAM verwenden und seine GPU höher takten. Auch soll er mit gegenüber der Standardversion verstärkter KI-Leistung punkten. Stecken werde der Pro-Chip dann in besonders potenten Ultra-Premium-Smartphones. Die Standard-Version könnte in etwas günstigeren Flaggschiffen landen. Da könnten z. B. Marken wie OnePlus, Redmi oder realme zugreifen.

Beide Chips sollen allerdings den gleichen 2+3+3-CPU-Aufbau mit insgesamt acht Kernen verwenden und in TSMCs 2-Nanometer-Verfahren entstehen. Am Ende muss man jedoch abwarten, denn es ist noch ein sehr früher Zeitpunkt, um über Qualcomms nächsten Flaggschiff-Chip zu spekulieren. Der Hersteller äußert sich folgerichtig zu diesen Gerüchten natürlich nicht. Die Frage ist natürlich, ob Kunden auf diese Weise am Ende von mehr Auswahlmöglichkeiten profitieren oder nicht doch eher verwirrt werden. Da würde viel von transparentem Marketing abhängen.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)